Глава Заполярья заявил о перезапуске системы взаимодействия власти с людьми

Мурманск, , 17:37 — REGNUM Глава Мурманской области Андрей Чибис среди первоочередных задач, которые уже решаются в регионе, назвал перезапуск системы взаимодействия органов власти с людьми. Соответствующее заявление врио губернатора сделал в ходе выступления на расширенном заседании областной думы с участием глав муниципалитетов и представителей общественности Заполярья. Видеозапись выступления опубликована на официальной странице Чибиса «ВКонтакте», менее чем за сутки её посмотрели более 55 тысяч человек.

Чибис сообщил, что прямое общение с людьми — первое, с чего он начал свою работу в качестве врио губернатора. «Это попытка понять — причём не из отчётов, не из социологии, а самому — почувствовать «на кончиках пальцев», а что хотят северяне, какие ключевые запросы у наших людей и какие надежды». В результате полученной информации Чибис пришёл к выводу, что «утверждённые планы, красивые на бумаге, очень часто лишь частично соответствуют тому, что люди хотят».

«У нас много грандиозных целей и абстрактных задач, целевых показателей, но как мне показалось, в этих документах не хватает того, что нужно сделать здесь и сейчас, чтобы проблемы, о которых говорят люди, решались. Люди не ждут чего-то сверхъестественного, они хотят жить в чистых благоустроенных городах, чтобы, когда они заболели, им была обеспечена нормальная медицинская помощь, чтобы лёд (зимой) не убивал в мирное время наших людей, чтобы была возможность самореализации и возможность найти работу. Вот что хотят наши люди», — сказал глава региона.

По его словам, первый опыт встреч с людьми показал, что им не хватает диалога с местной властью, потому что большинство волнующих их проблем касаются вопросов локального значения. Чибис напомнил, что договорился с главами местного самоуправления о проведении ими ежемесячных встреч с жителями в режиме открытого диалога и с обязательной видеотрансляцией этих встреч в интернете. К настоящему моменту эти трансляции уже посмотрели около 370 тысяч человек, что, как отметил Чибис, составляет половину жителей Мурманской области. «Этот процесс пошёл. Он не идеален, но это мощнейший шаг вперёд», — заявил Чибис, попросив муниципальных глав и далее активно заниматься этой работой.

При этом он предостерёг чиновников от формального подхода к реакции на обращения жителей. «Принципиально важно не обмануть людей. Даже я сталкиваюсь с попытками отписок. Но мы должны выстроить такую систему контроля исполнения обязательств, чтобы она не давала сбоя. И если мы не можем решить какую-то проблему, мы должны честно об этом сказать и объяснить почему. Но точно мы обязаны брать проблему в работу», — заявил Андрей Чибис.

Врио губернатора поблагодарил глав районов и городов за то, что они откликнулись на призыв в разы увеличить темпы уборки территорий, отметив, что пока такая работа ведётся в штабном мобилизационном режиме и потребовала привлечения дополнительных финансовых ресурсов.

«Хозяйское, трепетное отношение к своей земле — это важная задача, и я точно буду от всех вас этого требовать. Мусор, бумага, разбитая остановка — это наша с вами головная боль, и даже как высшее должностное лицо я тоже буду этим заниматься, несмотря на то, что это — муниципальные полномочия. Обустройство — это то, чего не хватает нашим людям», — заявил Андрей Чибис.

Врио губернаторов обратил внимание на необходимость активнее задействовать социальные сети для обратной связи с жителями. «Даже те аккаунты в социальных сетях, которые у меня есть, комментарии в них — это та самая «горячая линия», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 100 мероприятий по разным направлениям вошли в «План дополнительных приоритетов», утверждённый обновлённым правительством Мурманской области.

Чибис был назначен врио губернатора 21 марта 2019 года, он сменил в регионе Марину Ковтун, попросившую президента о досрочной отставке на фоне крайней непопулярности в регионе. Андрей Чибис имеет большой опыт работы в региональных и федеральных органах государственной власти, до своего назначения в регион долгое время работал заместителем министра строительства и ЖКХ РФ. Является выпускником президентской программы подготовки кадрового управленческого резерва — «школы губернаторов».