Варшава, , 17:28 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда отправился с официальным визитом в Азербайджан. На переговорах с азербайджанским коллегой он планирует обсудить вопросы сотрудничества между странами в области транспорта, инфраструктуры, торговли и энергетики.

Как сообщает издание gazeta.pl, президент остался очень доволен новым самолётом «Боинг» 737−800, который, кроме президента, будет обслуживать также премьер-министра страны и спикеров сейма и сената (нижней и верхней палат парламента).

Самолёт был назван в честь первого руководителя возрождённого в начале XX века польского государства Юзефа Пилсудского. Он выполнен в версии VIP и оборудован дополнительными топливными баками для перелётов через Атлантический океан, куда очень любят летать польские руководители.

После того как в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском разбился самолёт Ту-154 польского президента Леха Качиньского, в Польше было объявлено, что специального самолёта для высших государственных чиновников больше не будет, для государственных визитов будут заказываться самолёты авиакомпании LOT.

Использование лидерами некоторых государств старых советских самолётов никак не связано с дружественным отношением к России. По мнению авиационных специалистов, советские самолёты безопаснее для глав государств, поскольку не имеют электронных систем, с помощью которых самолётом можно управлять с земли.

«Начальник государства» Юзеф Пилсудский считается отцом современной польской нации. Яростный русофоб и германофоб, он фактически правил Польшей до своей смерти в 1935 году, хотя формально занимал разные государственные посты. Несмотря на то, что его правление никоим образом нельзя назвать «демократическим», память о нём почитается в современной Польше.