Польша требует убрать информационные стенды на месте смоленской катастрофы

Варшава, , 17:24 — REGNUM Посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев был вызван 30 мая в министерство иностранных дел Польши, где ему официально выразили недовольство тем, что содержание информационных стендов, установленных на месте гибели самолёта президента Польши Леха Качиньского под Смоленском, не соответствует пожеланиям польской стороны.

Польскую сторону не устраивает то, что на табличках говорится о вине экипажа в произошедшем, и тем, что установка табличек не была согласована с Варшавой.

«Польша ожидает от России разъяснений и удаления табличек, установленных возле места катастрофы в Смоленске», — цитирует сообщение польского МИД РИА «Новости».

10 апреля 2010 года самолёт Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел катастрофу при заходе на посадку в сложных метеоусловиях в аэропорту Смоленск-Северный. Все находящиеся на борту 88 пассажиров и восемь членов экипажа погибли. Польские официальные лица летели на траурные мероприятия в Катыни, посвящённые памяти польских офицеров, которые, по версии министерства пропаганды нацистской Германии, были расстреляны НКВД СССР.

Комиссия Международного авиационного комитета (МАК) установила, что причиной катастрофы были отказ экипажа уходить на запасной аэродром, а также недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. В Польше не согласны с выводами комиссии и хотят, чтобы причиной катастрофы был назван взрыв на борту (в чём странно обвинять Россию, поскольку самолёт взлетел в Варшаве), или попадание ракеты (что было бы очевидно для комиссии МАК, если бы так было).