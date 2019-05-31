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Президент Мексики не обиделся на угрозы Трампа

Политика

Тем не менее мексиканский народ «не заслуживает подобного обращения»

Мехико, 31 мая 2019, 17:18 — REGNUM  Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не будет резко реагировать на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на мексиканские товары из-за нелегальной миграции, 31 мая передает агентство Associated Press.

По словам президента Мексики, он уже направил главу МИДа Марсело Эбрарда в Вашингтон — министр должен доказать Трампу, что Мексика борется с нелегальной миграцией.

Тем не менее Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил, что мексиканский народ «не заслуживает подобного обращения».

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