Эксперт: потенциал Астанинского форума важен для успешного развития

Нур-Султан, , 17:14 — REGNUM Участники прошедшего в столице Казахстана Нур-Султане XII Астанинского международного форума, который стал предтечей заседания Высшего Евразийского экономического совета, продолжают давать высокие оценки уровню подготовки и проведения мероприятия, а также высказываются о том, что обсуждавшиеся на АЭФ вопросы важны не только для Казахстана, но и для России и всего Центрально-азиатского региона. Так, по оценке участвовавшего в форуме главного экономиста Международного Валютного Фонда Мориса Обстфельда, сегодня экономика Центральной Азии сталкивается с трудностями, которые связаны с санкциями в отношении России, а также с «колебаниями» в Китае.

«С этой точки зрения наличие таких хорошо зарекомендовавших себя экспертных платформ, каким является Астанинский экономический форум, позволяет совместными усилиями политиков, бизнесменов, представителей международных организаций искать пути компромиссов. Направленность АЭФ на консолидацию усилий по преодолению тех проблем, которые мешают развитию и росту не только Казахстана, но и всего среднеазиатского региона, вызывает уважение и нуждается во всемерной поддержке, — заявил представитель МВФ. По его словам, следует учитывать, что в ближайшее время тенденция торговой нестабильности в мире сохранится. На этом фоне, как отметил Обстфельд, особенно важен потенциал таких площадок, каким является Астанинский форум, для того, чтобы вырабатывать рекомендации и осуществлять планомерные шаги по противодействию вызовам.

В работе XII АЭФ приняло участие свыше 6 тысяч гостей, что, по подсчетам экспертов, вдвое превысило число участников экономического форума в Давосе. Астанинский форум принял представителей международных организаций, бизнесменов, ученых, экономистов, политиков и представителей правительств из более чем 70 стран мира. В работе форума участвовали первый президент РК Нурсултан Назарбаев, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, лауреат Нобелевской премии по экономике, главный экономист Всемирного банка Пол Ромер, заместитель председателя Федерального резерва США Стэнли Фишер, лауреат Нобелевской премии, почетный профессор государственного университета Инчхона (Республика Корея) Рае Квон Чунг, вице-премьер Госсовета Китайской Народной Республики Хань Чжэн, предправления ПАО Сбербанк Герман Греф, многие другие известные лица.

XII АЭФ стал не только платформой для конструктивных дискуссий экономистов и ученых, но и площадкой заключения многомиллиардных контрактов между казахстанскими компаниями и структурами из России, Турции, Китая, Азии и ЕС. В рамках форума было подписано 43 соглашения на сумму 8,7 млрд долларов.