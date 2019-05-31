Будущая коалиция в Раде должна отменить языковой закон — эксперт

Киев, , 17:13 — REGNUM «На Украине новая парламентская коалиция, которая сформируется после выборов в Верховную раду, должна отменить закон об украинском языке». Об этом 31 мая написал на своей странице в Фейсбук политолог Юрий Романенко.

При этом он поддержал заявление совладельца студии «Квартал 95» Бориса Шефира о необходимости отмены языкового закона или внесении в него правок.

«Это именно то, что я хочу увидеть в качестве первоочередных шагов администрации Зеленского. Я надеюсь, что на выборах в Раду коалиция, которая уберет эту дикость, получит большинство. Это не прихоть Путина, как пишет идиот Славко Кириленко (украинский блогер), а потребность большинства населения Украины — говорить, читать, слушать то, что они хотят, на том языке, что они хотят, без какой-то излишней опеки со стороны государства. Это наше базовое право. И если государство пытается ограничить мою свободу выбора, то такое государство не будет получать лояльности с моей стороны, как и люди, которые такую политику поддерживают», — отметил Романенко.

Кроме того, он считает, что Киеву нужно выстраивать «инфраструктуру русскоязычной экспансии».

«И не должна в этом себя ограничивать. Наоборот, она должна быть экспансивной. И страшилки о том, что русский язык играет на руку агрессору — это для идиотов. Потому что идиоты, которые кричат о языке как инструменте агрессора, параллельно каждый день заправляют свои авто дизелем или бензином из страны агрессора, пользуются электричеством, произведенным из ядерного топлива и угля из закромов агрессора, обогреваются зимой газом агрессора. Короче говоря, абсолютное большинство использует ресурсы агрессора, а виноват… русский язык. С этой шизофренией нужно заканчивать», — призвал Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая совладелец студии «Квартал 95» Борис Шефир в интервью «Детектор Media» заявил, что ждет от президента Украины Владимира Зеленского принятия нового закона о поддержке украинского языка.

«Я ожидаю пересмотра квот. 90% — это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны», — сказал Шефир.

Напомним, 25 апреля парламент Украины принял законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком на Украине является украинский. Публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку будет основанием для привлечения к юридической ответственности. За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах или создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать.

Документ обязывает говорить на украинском языке должностных лиц. Также государственный язык должен использоваться в образовательной сфере, трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и других сферах.