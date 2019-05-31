Глава Госпогранслужбы Украины отправлен в отставку президентом Зеленским

Киев, , 17:06 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности главу Государственной пограничной службы, генерала армии Петра Цигикала. Соответствующий указ Зеленского опубликован сегодня, 31 мая, на официальном сайте президента Украины.

«Уволить Цигикала Петра Александровича с должности главы Государственной пограничной службы Украины», — сказано в указе президента Зеленского.

Кроме того, Зеленский отдельным указом уволили генерала армии Украины Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Зеленский также уволил заместителя главы СБУ Виталия Маликова и начальника управления СБУ по Киеву и Киевской области Олега Валендюка.

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