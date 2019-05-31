Политическое поле Сербии расчистит новый закон о партиях

Белград, , 17:06 — REGNUM В Сербии 31 мая завершились общественные слушания по проекту нового закона о политических партиях, который должен заменить действующий с 2009 года документ. Ожидается, что новые правила приведут к значительному сокращению политических партий в стране, передаёт белградское издание «Вечерние новости».

Отмечается, что всего в Сербии в официальном реестре сегодня числится 112 политический партий, тогда как активными являются лишь несколько десятков из них.

С принятием нового закона требования к политическим объединениям ужесточатся. Так, при слиянии двух партий в одну потребуется собрать 10 тысяч подписей — так же, как и при создании новой. При этом подписи должны быть получены в течение последнего года.

Ожидается, что количество партий сократится и за счёт исключения из реестра старых неактивных организаций. Теперь каждая политическая сила должна будет подтверждать свою активность, проходя повторную регистрацию раз в восемь лет.

Законопроектом также предусмотрено, что новая партия не сможет иметь название и символику, совпадающие с имеющимися у уже зарегистрированной партии, а в случае роспуска партии её название сможет использоваться другой политической силой только спустя четыре года.

Как отмечает издание, данные меры предпринимаются с целью противодействия практике, когда некоторые политические группы «сдают в аренду» неактивные партии, что может «стимулировать коррупцию и привести к путанице среди граждан».

Проектом закона предусмотрен и ряд других мер, нацеленных на более детальное регулирование процедур создания, регистрации и ликвидации партий, а также контроля за их деятельностью.

Кроме этого, изменения затронут партии национальных меньшинств. Теперь эти политические силы должны будут официально обозначать, интересы какого из меньшинств они представляют.