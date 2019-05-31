Челябинский вице-губернатор Руслан Гаттаров подал в отставку

Челябинск, , 17:03 — REGNUM И.о. вице-губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров покидает свой пост. В отставку он подал по собственному желанию, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

«Я попросил Алексея Леонидовича принять мою отставку. Он удовлетворил мою просьбу», — сказал Гаттаров.

Его полномочия прекратятся 3 июня. Как отмечает чиновник, управленцы должны перемещаться не только по горизонтали, но и по вертикали. Со своим новым местом работы он пока не определился. Решил взять небольшую паузу. По его словам, предложения уже поступают. Но пока ему хотелось бы побыть со своей семьёй и проанализировать наработанный опыт.

Врио губернатора Алексей Текслер пожелал Гаттарову успехов на новом поприще.

Отметим, уходящий в отставку чиновник занял пост вице-губернатора пять лет назад. Он курировал экономический блок.