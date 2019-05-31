Избранный президент Литвы дал парламенту время снизить страсти по коалиции

Вильнюс, , 16:57 — REGNUM

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 31 мая, впервые встретился с Гитанасом Науседой после избрания последнего президентом Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На встрече Сквернялис представил избранному президенту, который вступит в должность 12 июля, новый возможный формат правящей коалиции, из-за которой, судя по высказыванию председателя парламента Виктораса Пранцкетиса, правящие крестьяне-зелёные и вовсе могут расколоться. Науседа не стал не отвергать, ни поддерживать новый план. Во время короткого брифинга у дворца президента в Вильнюсе он сказал журналистам, что даёт время парламенту «утрясти политическую ситуацию», и только после того, как в нём будет найдено общее решение, комментировать.

Он также подчеркнул, что как новый президент, намерен активно участвовать в формировании правительства, обсуждая кандидатуры каждого министра.

Согласно подписанному накануне меморандуму между Союзом крестьян и зелёных Литвы, Социал-демократической партии труда и «Порядком и справедливостью», позиция премьера остаётся за «аграриями» и Сквернялисом, кресло главы парламента отойдёт к социал-трудовикам, которые также получат контроль над несколькими министерствами, несколько министерских портфелей закреплены и за «Порядком и справедливостью». При этом эти три фракции в парламенте суммарно включают в себя 68 членов из 141, а, значит, большинства нет. Новая коалиция планирует заполучить в союзники ещё и литовских поляков, однако глава Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Вальдемар Томашевски пока демонстрирует осторожность и не обещает присоединиться к новому образованию.

Действующий спикер парламента Викторас Пранцкетис при этом отказался добровольно уступать пост главы Сейма социал-трудовикам.