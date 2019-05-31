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Профсоюзы: порты Италии используются для поставок оружия на войну в Йемен

Политика

Профсоюз работников транспорта призвал правительство прервать затянувшееся молчание

Кальяри, Италия, 31 мая 2019, 16:51 — REGNUM  Профсоюз работников итальянского транспорта протестует против использования портов страны для поставок оружия в Йемен, передает информагентство ANSA в пятницу, 31 мая.

Один из кораблей, которые ходят под флагами Саудовской Аравии и доставляют оружие в Йемен, в пятницу прибыл в порт Кальяри, ранее аналогичные случаи были и в других портах страны, включая Геную, сообщили в профсоюзе.

Профсоюз призвал правительство страны прервать свое затянувшееся молчание по этому вопросу. Использовать порты страны для перегрузки орудия и взрывчатых веществ, которые потом могут быть использованы для убийств гражданских лиц, недопустимо, отмечают протестующие.

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