Профсоюзы: порты Италии используются для поставок оружия на войну в Йемен

Кальяри, Италия, , 16:51 — REGNUM Профсоюз работников итальянского транспорта протестует против использования портов страны для поставок оружия в Йемен, передает информагентство ANSA в пятницу, 31 мая.

Один из кораблей, которые ходят под флагами Саудовской Аравии и доставляют оружие в Йемен, в пятницу прибыл в порт Кальяри, ранее аналогичные случаи были и в других портах страны, включая Геную, сообщили в профсоюзе.

Профсоюз призвал правительство страны прервать свое затянувшееся молчание по этому вопросу. Использовать порты страны для перегрузки орудия и взрывчатых веществ, которые потом могут быть использованы для убийств гражданских лиц, недопустимо, отмечают протестующие.