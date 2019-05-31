Зеленский убрал с должности заместителя главы СБУ

Киев, , 16:42 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности первого заместителя главы Службы безопасности страны Виталия Маликова. Соответствующий указ Зеленского опубликован сегодня, 31 мая, на официальном сайте президента Украины.

«Освободить Маликова Виталия Владимировича с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины», — сказано в указе президента Зеленского.

Кроме того, Маликов освобождён от исполнения обязанностей руководителя антитеррористического центра при СБУ.

Также Зеленский уволил Олега Валендюка, который занимал должность начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.