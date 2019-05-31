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Зеленский убрал с должности заместителя главы СБУ

Политика

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Киев, 31 мая 2019, 16:42 — REGNUM  Новый президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности первого заместителя главы Службы безопасности страны Виталия Маликова. Соответствующий указ Зеленского опубликован сегодня, 31 мая, на официальном сайте президента Украины.

«Освободить Маликова Виталия Владимировича с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины», — сказано в указе президента Зеленского.

Кроме того, Маликов освобождён от исполнения обязанностей руководителя антитеррористического центра при СБУ.

Также Зеленский уволил Олега Валендюка, который занимал должность начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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