Пятница, 31 Мая 2019 года
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СМИ: Трамп одобрил предложение Эрдогана создать рабочую группу по С-400

Политика

Вашингтон продолжает давить на Анкару, чтобы она отказалась от контракта с Россией по системам ПВО

Анкара, 31 мая 2019, 16:42 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп положительно отозвался на предложение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана организовать совместную рабочую группу по ситуации, возникшей вокруг покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, сообщает 31 мая телеканал NTV со ссылкой на неназванный источник.

«Трамп одобрил предложение Эрдогана создать рабочую группу по С-400», — цитирует слова источника телеканал.

Стоит отметить, что официальных подтверждений этой информации пока нет.

Напомним, это предложение президент Турции сделал Трампу в очередной раз 29 мая, с целью урегулировать политическое обострение между Анкарой и Вашингтоном, возникшее после решения турецкой стороны принять на вооружение российские системы ПВО.

США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, позволят России получать разведданные о новейших самолётах и угрожают исключить Турцию из программы по производству и получению новейших самолетов пятого поколения F-35.

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