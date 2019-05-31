В Сербии намерены легализовать эвтаназию

Белград, , 16:28 — REGNUM В Сербии может быть официально разрешена эвтаназия для тяжело и неизлечимо больных людей. Соответствующее положение содержится в обнародованном 31 мая проекте обновлённого Гражданского кодекса страны.

Согласно документу, эвтаназия рассматривается как «право физического лица на добровольное и достойное прекращение жизни». При этом оговаривается, что такое право может быть реализовано только при наличии ряда гуманитарных, социальных и медицинских условий, которые должны быть отдельно прописаны в законодательстве.

Также в проекте отмечается, что злоупотребление эвтаназией с целью получения необоснованных материальной или прочих выгод должно служить основанием для уголовной ответственности.

Предполагается, что в случае принятия новой редакции Гражданского кодекса необходимые изменения, регулирующие процедуру эвтаназии, должны быть разработаны и внесены в Уголовный кодекс и ряд других законов.

Для обсуждения инициативы на предстоящей неделе в Сербии должен состояться круглый стол с участием различных экспертов. Между тем публикация проекта уже вызвала общественную полемику. Противники эвтаназии, в частности, отмечают, что её внедрение может открыть широкое поле для злоупотреблений, в особенности когда речь идёт о категориях пациентов, которые не могут принимать решений самостоятельно. Против инициативы также выступила Сербская православная церковь.