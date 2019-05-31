Депутат о кадровых требованиях Зеленского: «Рада должна принять отставки»

Киев, , 16:24 — REGNUM Верховная рада Украины обязана помочь президенту Владимиру Зеленскому сформировать свой кабинет. Об этом 31 мая заявил в кулуарах парламента глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк.

«Президент Украины обязан на протяжении 100 дней сформировать свой кабинет — министра иностранных дел, министра обороны, генштаб и СБУ. Это в ответственности президента. Надеюсь, что кроме отставки, будут предложены и кандидатуры. Согласно протоколу, парламент просто обязан принять эти отставки и голосовать за кандидатуры», — напомнил Березюк.

При этом он приветствовал назначение генерал-лейтенанта ВСУ Руслана Хомчака на должность главы генерального штаба ВСУ.

«Большинство наших военных экспертов, которые или служили, или служат в войске, и являются для нас важными моральными авторитетами, говорят, что назначение начальника генштаба адекватно на сегодняшний день. Возможно, оно наилучшее из существующих. Мы довольны по этому поводу, но это не нуждается в согласовании с парламентом. Относительно других нужно согласие парламента», — сказал Березюк.

Он также призвал парламент принять новый Избирательный кодекс, с пониженным проходным барьером в парламент и без мажоритарной системы выборов.

«Действительно, было хорошее предложение — снизить проходной барьер, чтобы в парламент зашло больше политических сил и было больше плюрализма идей, чтобы было сложнее найти олигархический консенсус, который сейчас сформирован. Этот консенсус состоит из трех политических сил — БПП, «Народного фронта» и «Оппоблока», это — большинство. Нужно отказаться от мажоритарки, через которую большинство олигархических прихвостней будет заходить в следующий парламент… Пусть голосуют за Избирательный кодекс. Следующие выборы в парламент будут по открытым спискам… Они не хотят открытых списков, но говорят об этом — классическое фарисейство», — возмутился Безерзюк.

Как сообщало, 30 мая президент Зеленский внес в Верховную раду представления об увольнении с должностей двух министров и главы службы безопасности Украины.

«Глава государства обратился в парламент относительно увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторака — с должности министра обороны Украины. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности председателя службы безопасности Украины», — информирует пресс-служба администрации президента.

В представлениях отмечается, что глава государства настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.