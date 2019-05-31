Военная карьера в Эстонии: «обругал Россию — получи повышение»

Таллин, , 16:12 — REGNUM Командиром Кайтселийта (Союз обороны Эстонии) может стать полковник Рихо Юхтеги, сообщает новостной портал delfi.ee, назвав его одним из «наиболее своеобразных офицеров Эстонии последних десятилетий».

Его кандидатуру предложил командующий Силами обороны Эстонии, генерал-майор Мартин Херем, теперь ее должен рассмотреть совет старейшин Кайтселийта, и затем, непосредственно, утвердить в должности должны министр обороны и главнокомандующий Силами обороны.

На данный момент пост занимает генерал-майор Меэлис Кийли, который этим летом направится в штаб-квартиру НАТО в Бельгию. Кайтселийт — добровольческое военизированное формирование, входящее в состав Сил обороны Эстонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около года назад полковник Рихо Юхтеги в интервью изданию Politico заявил, что по российским солдатам, «которые захватят Таллин, будут стрелять из-за каждого угла». Кроме того, полковник эстонского спецназа отметил, что «войска российской армии могут дойти до столицы Эстонии за два дня, а за две недели полностью захватить территорию страны».

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