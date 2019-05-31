Демарш главы парламента Литвы рискует перерасти в политический кризис

Вильнюс, , 16:09 — REGNUM Председатель литовского парламента, делегированный на этот пост победившими на выборах в 2016 году Союзом крестьян и зелёных Литвы, Викторас Пранцкетис сегодня, 31 мая, заявил, что отказывается добровольно покидать пост главы Сейма из-за того, что правящие «аграрии» переформатировали коалиционный договор, а этот пост, согласно принятому меморандуму, отходит фракции Социал-демократической партии труда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пранцкетис заявил, что покинет пост только в случае вынесения ему вотума недоверия, а такое голосование, по его словам, должно быть тайным, что якобы гарантирует сохранение за ним кресла, поскольку лидер крестьян-зелёных Рамунас Карбаускис на самом деле якобы не имеет авторитета среди своих однопартийцев, что и продемонстрировало бы тайное голосование.

«Думаю, что тайное голосование показало бы «популярность» Рамунаса Карбаускиса в Сейме. Голосовали бы не обо мне, о нем», — заявил Пранцкетис.

«Почему я? Видимо, потому, что я говорю не его голосом, говорю не в унисон, не оправдываю его действия», — возмущался политик.

Карбаускис на слова спикера уже отреагировал, сказав, что такое «цепляние за кресло» выглядит для него «смешным».

Оппозиция в лице консерваторов, которая ранее постоянно критиковала Пранцкетиса, как представителя правящих, уже объявила, что будет голосовать против отставки главы парламента. В случае раскола правящих, отсутствия большинства в Сейме, а как следствия правительства и премьера, в Литве может разразиться внутриполитический кризис, итогом которого могут стать досрочные выборы в Сейм.

Парламентские выборы в Литве назначены лишь на осень 2020 года.