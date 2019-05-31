Сирийская армия уничтожила шахид-мобиль из ПТРК

Дамаск, , 15:52 — REGNUM Сирийская арабская армия сорвала очередное наступление джихадистов на северо-западе провинции Хама. Об этом сообщил новостной ресурс Muraselon.

Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и протурецкого Фронта национального освобождения предприняли попытку атаковать позиции сирийских правительственных войск в городе Хувайз и его окрестностях. Атака боевиков началась с использования шахид-мобиля.

Однако данный автомобиль был уничтожен из ПТРК, не достигнув позиций сирийских военных. Кроме этого, были уничтожены несколько пикапов с крупнокалиберными пулеметами, которые поддерживали атаку боевиков. Данные неудачи заставили исламистов отступить на свои позиции.

Подразделениям сирийской армии также удалось поразить буксируемые установки ПТУР и снайперские гнезда на горе Шашабо в этом районе.

ВВС Сирии и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают обрабатывать оборонительные позиции джихадистов на севере провинции Хама и на юге провинции Идлиб.

Десятки авиаударов нанесены по городам Шахрназ, Хувийя, Анкави, Хобайт, Кафр-Аувид, Трмала, Талас и Латамна, убиты и ранены десятки боевиков, уничтожено большое количество их техники.