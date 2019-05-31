МИД Франции приветствует соглашение о зоне свободной торговли в Африке

Париж, , 16:33 — REGNUM В министерстве иностранных дел Франции приветствуют вступление в силу 30 мая 2019 года соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Ожидается, что реализация соглашения приведет к интенсификации торговли между странами региона, ускорению роста и созданию рабочих мест.

«Этот решающий шаг в экономической интеграции свидетельствует об общем убеждении стран Африки и европейских государств в необходимости совместной работы для построения общего будущего», — говорится в заявлении МИД.

Сообщается также, что вместе с Европейским союзом Франция поддерживает Африканский союз в создании зоны свободной торговли на политическом, техническом и юридическом уровнях.

Как ранее передавало ИА REGNUM, согласно отчету французского совета инвесторов в Африке, Франция теряет свое влияние во франкоязычной части континента.

Читайте также: Франция теряет свое влияние во франкоязычной Африке — отчет