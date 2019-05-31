Грабеж продолжается: «Цепи и присоски» Порошенко плотно опутали всю Украину

Киев, , 15:44 — REGNUM Пётр Порошенко, как бывший президент-олигарх, на сегодняшний день продолжает грабить Украину, заявил в своем комментарии сегодня, 31 мая, политолог Виктор Небоженко, рассуждая о текущей политической ситуации в стране, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Его «цепи и присоски» плотно опутали Украину. Каждый день мы будем узнавать чудовищную информацию об коррупции, воровстве и мародерстве окружения Порошенко, которые рассматривали Украину как территорию для внутренней оккупации», — отмечает в своем комментарии эксперт.

Политолог считает, что все 5 лет своего президентства Порошенко принципиально не разделял свои личные интересы и государственные ресурсы.

«В сознании Порошенко «Украина» была оригинальным продолжением «Рошена». Украина была его личными предприятием, рядом с которым подозрительно суетились и другие оставшиеся или нужные ему олигархи — Ахметов и Фирташ. Остальные должны были исчезнуть. Порошенко пользовался государственными ресурсами и президентскими полномочиями как своими личным средствами и преимуществами в борьбе за власть и богатство. Он осуществил «голубую мечту» любого украинского олигарха — окончательно соединить власть и богатство в одних руках. Но он не понял, что это означает смерть олигархического капитализма в Украине», — анализирует ситуацию эксперт.

В завершение Небоженко отмечает, что Украина нуждается в радикальной перестройке и уже не выдержит «второго Порошенко», в какой бы необычной форме он не появился на политической арене.

«И обязательно честно рассчитаться со своим «порошенковским» прошлым Украины и публично и справедливо наказать виновных, а не «понять и простить», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня же Блок Петра Порошенко «Солидарность», переименованный в «Европейскую солидарность», выбрал Петра Порошенко лидером политической силы.

Бывший президент в своем комментарии заявил, что считает честью возглавить политсилу, которая «пять лет не боялась взять на себя очень тяжелый крест — ответственность за спасение страны, оказавшейся на краю пропасти».