Зеленский поедет в Брюссель «разговаривать философские разговоры»

Киев, , 15:17 — REGNUM На Украине эксперты и политики продолжают обсуждать намеченный на 4 июня первый зарубежный визит президента Владимира Зеленского за рубеж — в Брюссель.

Дипломат, экс-сотрудник МИД Украины Олег Волошин отмечает, что выбор Брюсселя в качестве цели первого официального зарубежного визита Зеленского означает привнесение в его внешнюю политику той же логики, что и проявляется пока в остальных сферах — «казаться, а не быть», передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт поясняет, что в европейских политических институциях сейчас идет масштабная кадровая ротация, поэтому никаких серьезный решений для Киева в рамках этого визита в принципе быть не может.

«В начале июля Европарламент утвердит новых руководителей ЕС: от главы Еврокомиссии до Верховного комиссара по вопросам общей внешней политики. Сейчас между Макроном и Меркель, социалистами и Европейской народной партией, считающими себя победителями выборов зелёными и ХДС идёт жесткая подковерная борьба за ключевые посты в Союзе. В этой ситуации встречаться с Туском, Юнкером и Могерини (как намечено в графике Зеленского) даже не равнозначно тому, чтобы иностранцу в Киеве встречаться с Парубием и Гройсманом. Последние, как показал опыт, ещё на много что влияют и даже могут остаться в политике. А те уже пакуют вещи», — отмечает Волошин.

Соответственно, подчеркивает дипломат, в ходе визита Зеленского в Брюссель будет не поиск решения острых для Украины проблем, а «философские разговоры — слова, слова, слова».

ИА REGNUM напоминает, что 30 мая в Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом соответственно. По итогам встречи было заявлено, что стороны думали над тем, как вновь «оживить» минский процесс по урегулированию в Донбассе. Европейские дипломаты заявили, что общение с Зеленским было «чрезвычайно полезным и содержательным», что, по их мнению, «позволяет с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие событий».

Сам же президент Украины сообщил, что представители Германии и Франции поддерживают приоритеты его команды.