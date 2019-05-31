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Порошенко выбран лидером партии «Европейская солидарность»

Политика

Партийный билет «Европейской солидарности» ему выписали только вчера

Порошенко выбран лидером партии «Европейская солидарность»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 31 мая 2019, 15:20 — REGNUM  Бывшего президента Украины Петра Порошенко выбрали председателем партии «Европейская солидарность». Такое решение принято 31 мая на съезде партии, которая ранее называлась Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Порошенко, выступая на съезде, назвал руководство партией большой ответственностью и заявил, что для него большая честь руководить обновленной структурой. Он также поблагодарил делегатов съезда за свое избрание.

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Он отметил, что партийный билет «Европейской солидарности» ему выписали только вчера, однако всем известно, что речь идет о многолетней команде. Съезд также прекратил полномочия бывшего председателя, мэра Киева Виталия Кличко.

Как сообщало ИА REGNUM, после поражения на президенискх выборах Порошенко заявил, что его партия пойдет на выборы в Верховную раду 21 июля. Затем он анонсировал съезд партии, её «серьёзное обновление» и изменение партийного списка.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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