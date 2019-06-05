Среда, 5 Июня 2019 года
06:15:05 МСК

На страже стратегического паритета: российский «Авангард» идёт на службу

Политика

Что известно о российском ракетном комплексе «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком?

На страже стратегического паритета: российский «Авангард» идёт на службу
Иван Шилов © ИА REGNUM
Российские ракеты

Москва, 5 июня 2019, 06:15 — REGNUM  Ракетные комплексы «Авангард» становятся на дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения России. В чём особенность этого новейшего оружия, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Взлетает ракета «Авангарда» как обычная жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), а вот после вхождения в атмосферу, которое происходит заметно раньше, чем у обычных МБР, боевой блок начинает вести себя совершенно непредсказуемо для вражеской ПВО. Способность планировать со сверхзвуковой скоростью и совершать манёвры делает боевую часть «Авангарда» совершенно неуловимой.

Работы над такими изделиями велись и ведутся и в США, и в Китае, но России удалось выйти вперед. Так что вызовы со стороны американской ПРО не смогут пошатнуть ядерный паритет, имеющий место между РФ и США. А вот в качестве дополнительной интриги можно задаться вопросом, откуда появились ракеты-носители УР-100Н УТТХ, с помощью которых запускается глайдер «Авангарда»?

Читайте подробности в статье Леонида Нерсисяна «Новый шаг России в защиту стратегического паритета с США».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить