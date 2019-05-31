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Песков сообщил условие для первой встречи Путина с Зеленским

Политика

В формате «нормандской четверки»

Песков сообщил условие для первой встречи Путина с Зеленским
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 31 мая 2019, 15:15 — REGNUM  Для проведения переговоров в формате «нормандской четверки» необходимо понимание, готова ли Украина вести переговоры непосредственно с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Об этом 31 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

По словам Пескова, Киев возобновил переговоры о невыполнении минских договоренностей после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

Он также сообщил, что в Москве знают о содержании переговоров Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии. Песков не исключил вероятность встречи в «нормандском формате» в июле. Однако пресс-секретарь президента отметил, что для этой встречи должны созреть соответствующие условия.

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