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Признание Зеленского закрыло тему: Украину ждет судьба европейского Сомали

Политика

Украина превращается

Признание Зеленского закрыло тему: Украину ждет судьба европейского Сомали
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Алле-оп!

Киев, 5 июня 2019, 05:10 — REGNUM  Спустя месяц после победы на выбора президента Украины Владимир Зеленский осознал свою политическую платформу. Чем это открытие может грозить его избирателям и всему народу Украины, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Алимкин.

Через три дня после инаугурации Зеленский провозгласил себя и свою партию «Слуга народа» сторонниками либертарианства. Это такое слово, за которым скрывается представление о «государстве как ночном стороже», мол, все должны заниматься своим делом, а государство — не вмешиваться ни во что, находящееся за пределами его компетенций. Но поскольку воровство и развал на Украине не зависят от времени суток, «государству как ночному сторожу» остается только функция по убеждению населения в том, что так всё и должно быть. Вроде как если интенсивнее сосать лапу, то вступление в ЕС, НАТО и прочие сказки майдана скорее воплотятся в жизнь.

А по существу — это признание Зеленского раскрывает его неготовность и нежелание что-либо менять. Честный ответ, который констатирует еще один шаг по превращению Украины в европейское Сомали.

Читайте подробности в статье Дмитрия Алимкина «Зеленский продолжает играть клоуна, но уже в роли президента».

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