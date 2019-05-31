Переговоры представителей Мадуро и Гуайдо в Осло прошли безрезультатно

Осло, , 15:02 — REGNUM Второй раунд переговоров представителей правительства Венесуэлы с оппозицией в Норвегии закончился безрезультатно, пишет испанская газета El Pais 31 мая.

«Посредническое совещание, которое мы посетили по приглашению правительства Королевства Норвегия в Осло, завершилось. Мы подтвердили наш курс: прекращение узурпации, переходное правительство и выборы (…) Эта встреча закончилась без достижения согласия», — говорится в сообщении, опубликованном лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

6 июня в Гватемале состоится встреча оппозиционной делегации с представителями Группы Лимы.

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