Власти Танзании спровоцировали отставку посла Евросоюза — оппозиция

Додома, , 15:01 — REGNUM Официальный оппозиционный лагерь в парламенте Танзании потребовал от правительства объяснений ситуации, в результате которой посол от Евросоюза Роланд фан де Гер был вынужден покинуть страну. По словам оппозиции, власти Танзании оказывали давление на посла, передает газета Mwananchi.

От лица оппозиции 30 мая в парламенте выступила Саломе Макамба. Она сделала заявление от имени представителя оппозиционного крыла в Министерстве иностранных дел Танзании Эстер Матико.

«Оппозиция хочет знать, почему правительство стало вмешиваться в дела посольств и оказывать давление на послов, которые представляют свои страны в соответствии с Венской конвенцией. Даже если власть обнаружили, что посол нарушает Венскую конвенцию, они должны отчитаться о выявленных нарушениях перед парламентом», — заявила Саломе.

Она добавила, что Евросоюз традиционно являлся крупным партнёром Танзании в различных сферах. Представительница оппозиции подчеркнула, что отношения Танзании с Евросоюзом касаются не только правящей партии страны, но и простых жителей, получающих помощь от проектов ЕС в стране.