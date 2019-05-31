«Я не верю в таблицы»: глава Сахалинской области проведёт свою прямую линию

Южно-Сахалинск, , 14:57 — REGNUM Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко 3 июня проведёт «прямую линию» с жителями островного региона. Трансляция будет вестись на местном телеканале ОТВ и на официальных страницах врио губернатора в социальных сетях, а вопросы принимаются по специальному номеру 8−800−300−6595 в комментариях под специальными постами в Instagram, «ВКонтакте» и на канале в YouTube, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Чем шире общение, тем больше информации», — пояснил Валерий Лимаренко необходимость проведения «прямой линии». Он напомнил, что обратная связь с жителями уже организована с помощью его социальных сетей, портала по сбору обращений и решению проблем граждан «Сахалин. Онлайн» и специальной телефонной линии по вопросам работы учреждений здравоохранения «1−300». Кроме того, глава региона часто общается с людьми «и на улице, и в театре, в обходе по объектам», которые он проводит по субботам.

На своей странице в Instagram Лимаренко заявил, что далеко не всегда доверяет сухим отчётам чиновников и официальным данным статистики. «Кстати говоря, я терпеть не могу смотреть огромное количество бумаг с таблицами. Я скажу откровенно: я в них не очень верю. Я больше смотрю в глаза людей, которые доклад делают», — сказал он.

https://www.instagram.com/p/ByG9xaUn66u/

По данным пресс-службы областного правительства, по состоянию на 31 мая на «прямую линию» Лимаренко поступило более тысячи вопросов, наибольшее количество — более 30% — от жителей столицы региона Южно-Сахалинска. Около 20% вопросов задали жители северных районов области. В Instagram самыми активными городами оказались Южно-Сахалинск, Долинска, Углегорска и Охи. При этом по ряду вопросов свои ответы уже предоставили представители профильных министерств и ведомств.

29 мая по распоряжению Лимаренко был запущен сайт и мобильное приложение «Сахалин. Онлайн», с помощью которых власти намерены оперативно реагировать на обращения граждан. Жителей Сахалина и Курил, в частности, просят сообщить об отсутствии воды или отопления, неубранных подъездах или неисправном освещении, проблемах в расписании общественного транспорта, грязи на остановках, сложностях с получением талона к врачу, сигнализировать об отсутствии льготных лекарств или незаконном сборе денег в школах. В правительстве обещают, что в среднем на решение проблемы будет уходить 8−10 дней (при установленном сроке ответа на официальные обращения в 30 дней), а по простым вопросам, например — незакрытый люк на дороге, 1−2 дня. Заявки, требующие на решение более 10 дней, такие как ремонт фасада дома или асфальтирование дороги, будут вноситься в план с обязательным информированием обратившегося жителя о сроках его исполнения.

Напомним, о недоверии к данным официальных отчётов и намерении узнавать о проблемах региона от самих жителей новый глава области Валерий Лимаренко уже заявлял ранее в своём видеодневнике на YouTube. В качестве примера он привёл парадоксальную ситуацию с показателями качества дорог на Сахалине и Курилах. «На бумаге» свыше 50% заасфальтированных дорог — выше планки, установленной целевыми показателями национальных проектов — уже приведены в порядок. «Мы как будто отличники. С другой стороны, совершенно очевидно, что у нас колоссальная проблема с дорогами. Почему? Да потому что у нас 56% дорог вообще не построено, не имеют твёрдого покрытия. Они грунтовые», — сказал Лимаренко.

Другое расхождение врио губернатора обнаружил в данных о количестве ветхих домов. По состоянию на 1 января 2018 года ветхим и аварийным признавалось 128 тысяч кв.м. жилплощади, но в ходе анализа ситуации и по итогам личного посещения домов Лимаренко пришёл к выводу, что такой жилплощади в регионе в 10 раз больше.

Эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) в своём докладе «Валерий Лимаренко. Системный руководитель» отмечают, что глава Сахалинской области «уделяет значительное внимание прямой коммуникации с жителями». «Он лично реагирует на сигналы о точечных кризисных ситуациях — например, выезжая на инспекцию аварийных домов. Встреча врио губернатора с жителями Охинского района показала, что Лимаренко готов публично отвечать на сложные вопросы, которые и по содержанию, и по форме подачи нельзя отнести к заранее заготовленным», — говорится в докладе.

Активность Лимаренко в социальных сетях, в частности — открытый им YouTube-канал, отмечена Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) в числе лучших региональных практик. «Проект свидетельствует о готовности власти идти на контакт с гражданами, выполняет функцию информирования людей о принимаемых ежедневно управленческих решениях в неформальной обстановке и вовлекает жителей области в диалог с региональной властью», — считают эксперты.