Избиратели правящей партии Италии проголосовали против смены лидера

Рим, , 14:46 — REGNUM Избиратели «Движения 5 звезд», одной из двух правящих партий Италии, проголосовали против смены лидера партии, сообщили на официальном сайте «Движения» в пятницу, 31 мая.

Голосование было проведено в режиме онлайн на одной из интернет-платформ, доступ к нему имели только избиратели партии, так называемые «подписчики».

80% проголосовавших высказались за сохранение поста главы «Движения» (как и поста вице-премьера по экономике) за Луиджи Ди Майо.

На выборах в Европарламент партия получила чуть более 17% голосов, что почти вдвое ниже, чем в марте 2018 года на национальных выборах. Лидеры «Движения», выступающего за расширение применения механизмов прямой демократии, решили доверить судьбу первого поста в партии ее избирателям.