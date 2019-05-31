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Избиратели правящей партии Италии проголосовали против смены лидера

Политика

Луиджи Ди Майо получил поддержку 80% избирателей

Рим, 31 мая 2019, 14:46 — REGNUM  Избиратели «Движения 5 звезд», одной из двух правящих партий Италии, проголосовали против смены лидера партии, сообщили на официальном сайте «Движения» в пятницу, 31 мая.

Голосование было проведено в режиме онлайн на одной из интернет-платформ, доступ к нему имели только избиратели партии, так называемые «подписчики».

80% проголосовавших высказались за сохранение поста главы «Движения» (как и поста вице-премьера по экономике) за Луиджи Ди Майо.

На выборах в Европарламент партия получила чуть более 17% голосов, что почти вдвое ниже, чем в марте 2018 года на национальных выборах. Лидеры «Движения», выступающего за расширение применения механизмов прямой демократии, решили доверить судьбу первого поста в партии ее избирателям.

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Политическая жизнь Италии
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