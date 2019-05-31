Стенограмма встречи с Зеленским подверглась цензуре — депутат Рады Ляшко

Киев, 31 мая 2019, 14:40 — REGNUM Опубликованная стенограмма переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами парламентских фракций подверглась цензуре, заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко 31 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
«Я утверждаю, что эта стенограмма обнародована в цензурованном виде», — написал Ляшко.
Он также потребовал опубликовать полную стенограмму, без цензуры.
Ляшко рассказал, что в вырезанном фрагменте он предупредил Зеленского, что, если тот будет нарушать конституцию Украины — его будут преследовать как чилийского диктатора Аугусто Пиночета.
Напомним, Владимир Зеленский предложил провести внеочередные выборы в парламент по новым правилам — снизить минимальный порог поддержки партий c 3% до 5%, но взамен отменить выборы в мажоритарных округах, оставив только закрытые партийные списки. Верховная рада проигнорировала договорённости и провалила голосование за президентский законопроект.
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