Москва, , 14:33 — REGNUM Война с Россией не так опасна для Украины, как война с коррупцией. Потому что Россия, даже если считать её действующей стороной конфликта на Донбассе, не спешит переходить в наступление, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Более того, все потери, которые на этом направлении несёт Украина, возникли исключительно при попытках украинской стороны вести атакующие действия, будь то попадания в многочисленные котлы или арест украинских военных кораблей при вторжении в российские воды», — отметил эксперт.

По его мнению, коррупция сама ведет на украинскую государственность широкомасштабное наступление, и прикончит её куда вернее, чем российские танки.

«Собственно, вся нынешняя борьба за власть на Украине — это не борьба с коррупцией — это борьба двух группировок коррупционеров за возможность грабить народ и бюджет. Так что кто бы из них ни победил, исход для Украины всё равно будет печален», — высказал свою точку зрения Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский заявил на встрече с сенатором США Робертом Портманом, что «Украина ведёт две войны — войну с Россией и войну с коррупцией внутри страны».

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