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Сербская оппозиция призывает ввести в Косово российский контингент

Политика

Российские военные смогут послужить гарантом безопасности в Косово, заявили в руководстве партии «Двери»

Белград, 31 мая 2019, 14:32 — REGNUM  Лидер сербской оппозиционной партии «Двери» Бошко Обрадович считает, что руководство республики должно обратиться к России с просьбой о введении в Косово военного контингента. Об этом говорится в распространённом заявлении партии в связи с состоявшейся 28 мая операцией албанских силовиков на севере Косово.

В руководстве «Двери» полагают, что именно российский воинский контингент смог бы послужить «гарантом мира и безопасности на этом участке сербской территории».

Бошко Обрадович назвал и ряд других конкретных шагов, которые, по его мнению, должна незамедлительно предпринять сербская сторона. В частности, он призвал официальный Белград разорвать Брюссельские соглашения с Приштиной от 2013 года, в соответствии с которыми сербские полицейские в Косово перешли из ведения МВД Сербии под контроль властей края. Косовские сербы, по его мнению, также должны покинуть все свои посты в местных институтах власти.

Кроме этого, «Двери» призывают созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Косово, на котором сербская сторона должна объявить об оккупации края, являющегося частью Сербии.

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Напомним, 28 мая албанские вооружённые формирования под предлогом борьбы с организованной преступностью провели силовую операцию в населяемой сербами северной части Косово, в ходе которой были арестованы более 20 человек. Местные жители организовали баррикады и вступили в столкновения с силовиками. В ходе акции в числе прочих пострадали журналист и два сотрудника миссии ООН UNMIK, включая российского гражданина. В связи с обострением ситуации в Косово президент Сербии Александр Вучич привёл вооружённые силы страны и спецназ в состояние полной боевой готовности.

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