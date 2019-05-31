Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата

Приштина, , 14:28 — REGNUM Власти Косово объявили сотрудника миссии Организации Объединённых Наций Михаила Краснощекова, ранее задержанного и избитого местными силовиками, персоной нон грата. Об этом сообщил премьер-министр Косово Рамуш Харадинай.

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Российский сотрудник миссии ООН в Косово освобождён косовским спецназом

«Я обратился в министерство иностранных дел с просьбой на основании конституционных и правовых полномочий объявить гражданина России Михаила Краснощенкова персоной нон грата», — написал политик в Facebook.

Премьер-министр добавил, что сегодня, такое решение было принято и вступило в силу сегодня, 31 мая, теперь гражданину РФ надлежит покинуть территорию Косово.

«Решение принято из-за действий гражданина России против конституционного строя Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности», — пояснил Харадинай.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая косовские полицейские вторглись в населённые сербами селения на севере края. В ходе «спецоперации» против организованной преступности были задержаны десятки человек, в том числе российский дипломат, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков. Спустя несколько часов его отпустили. У дипломата травмированы глаз и челюсть. Как пояснил глава Косово Хашим Тачи, гражданин РФ был задержан за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.