Нового мэра Риги обвинили в отсутствии видения будущего столицы Латвии

Рига, , 14:21 — REGNUM Оппозиция до последнего настаивала на роспуске Рижской думы, так как кандидатура на пост мэра Дайниса Турлайса, по их мнению, не лучше бывшего градоначальника Нила Ушакова. Об этом заявил лидер фракции «Единство» в Рижской думе Олаф Пулкс в интервью радио Baltkom.

По словам политика, в ходе заседания оппозиция не получила ответы от Турлайса на важные вопросы о будущем развитии Риги: например, о ремонте дорог и о ситуации с очередями в детских садах. Пулкс также был возмущён, что новый мэр не видит коррупции в Рижской думе и считает, что работники KNAB устроили «политическое шоу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поздно вечером, 30 мая, после девяти часового заседания большинство депутатов Рижской думы проголосовали за кандидатуру от партии «Честь служить Риге» Дайниса Турлайса на пост мэра. Оппозиция альтернативной кандидатуры не предложила.

Напомним, в начале апреле 2019 года мэр Риги Нил Ушаков был отстранен по решению латвийского министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце. Причина — «допущенные за последние годы администрацией города финансовые нарушения». Ушаков, потеряв пост мэра Риги, избрался в Европарламент.