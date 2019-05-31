ББП обвиняют в умысле провалить голосование за новый избирательный кодекс

Киев, , 14:20 — REGNUM В Верховной раде Украины фракция «Самопомощь» во втором чтении будет голосовать за новый Избирательный кодекс, который предусматривает пропорциональную систему выборов с открытыми списками депутатов. Об этом 31 мая заявила в кулуарах парламента вице-спикер Верховной рады, депутат от фракции «Самопомощь» Оксана Сыроид.

По её словам, Блок Петра Порошенко и лично экс-президент Порошенко хотят завалить голосование за новый Избирательный кодекс.

«Я была свидетелем разговора двух членов Блока Петра Порошенко после принятия Избирательного кодекса в первом чтении. Они утешали друг друга: «Ничего-ничего, не переживай, мы его завалим во втором чтении». Это и были настоящие намерения БПП и лично президента Порошенко», — рассказала Сыроид.

Она считает, что существующие парламентские фракции не заинтересованы в раскрытии списков депутатов.

«За открытые списки кроме «Самопомощи» никто и никогда не вступал. С парламентской трибуны выступают все (за открытые списки депутатов — ред.), а во время закрытых встреч нет политической силы, которая поддержит открытые списки. К сожалению, у нас привыкли дурить людей. Люди хотят открытые списки», — напомнила Сыроид.

Вице-спикер также развеяла слухи о том, что досрочные парламентские выборы могут перенести.

«Уверена, что выборы пройдут 21 июля. Избирательный процесс не стоит останавливать, потому что это подорвет легитимность всех процессов, которые будут связаны с последствиями этих выборов», — подытожила Сыроид.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что на следующей пленарной неделе парламент приступит к рассмотрению нового Избирательного кодекса.

«Комитет по правовой политике принял решение об Избирательном кодексе с открытыми списками. Это означает, что нам необходимо будет сейчас подготовить таблицу — это 4500 поправок и вы понимаете, таблица будет достаточно объемная, но Аппарат Верховной рады будет работать всеми силами. Очевидно, что до завтра это не успеется, но на следующей неделе мы сможем перейти к рассмотрению Избирательного кодекса о выборах по открытым спискам», — сказал Парубий.

Напомним, в ноябре 2017 года парламент принял в первом чтении проект Избирательного кодекса. Согласно документу, предусматривается введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах в Раду. К законопроекту подано более 4000 поправок.