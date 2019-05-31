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Путин обсудил с Советом безопасности РФ обстановку в Идлибе

Политика

Беспокоят вылазки и обстрелы со стороны боевиков

Москва, 31 мая 2019, 14:16 — REGNUM  Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что участники совещания, говоря о ситуации в Идлибе, выразили беспокойство в связи с продолжающимися вылазками и обстрелами со стороны боевиков из террористических групп.

Глава государства также проинформировал собеседников о своих контактах на полях саммита ВЕЭС в Нур-Султане. Кроме того, на совещании продолжился обмен мнениями по теме искусственного интеллекта, которая поднималась 30 мая, и текущим вопросам внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

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Совещание прошло при участии спикеров Совета Федерации и Государственной Думы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, главы администрации президента Антона Вайно, директора ФСБ Александра Бортникова, главы СВР Сергея Нарышкина и спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

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Война в Сирии
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