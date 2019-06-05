Украинский прецедент как прелюдия к православной дуге нестабильности?

Афины , , 03:01 — REGNUM Инициатива Константинопольского патриархата по признанию украинских раскольников в виде Православной церкви Украины (ПЦУ) может стать камнем, сдвигающим целую лавину конфликтов. О том, почему пресловутый «томос» Фанара может иметь столь тяжелые последствия, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Константинопольский патриарх Варфоломей в ходе визита в Грецию встретился с послом США в этой стране Джеффри Пайетом, который развернул перед Варфоломеем блестящие перспективы в связи с предстоящим визитом патриарха в США. Стоит учесть, что Пайет и Варфоломей имеют и еще один серьезный общий круг интересов — это их внимание к происходящему на Украине. До Греции Пайет представлял интересы США в Киеве, и, как показывают нынешние события в конфликте вокруг томоса, украинский прецедент может рассматриваться США как перспективная наработка.

Еще бы, ведь примененный на Украине «метод томоса» может быть использован в качестве спускового крючка конфликтов и в других православных странах Европы. Создать православную дугу нестабильности, например, на Балканах с помощью провокаций, подобных украинской, — станет ли это для Фанара открытым фронтом работ?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Почему патриарх Варфоломей отчитывается перед послом США».