В Косово объявили персоной нон грата избитого гражданина РФ из миссии ООН

Приштина, , 14:12 — REGNUM Российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший 28 мая в ходе акции силовиков на севере края, объявлен властями в Приштине персоной нон грата, передаёт «Радио и телевидение Косово».

Как заявил сегодня журналистам премьер-министр Косово Рамуш Харадинай, основанием для такого решения стали «действия российского гражданина, направленные против конституционного порядка Косово и против общечеловеческих ценностей, мира и стабильности».

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе албанские вооружённые формирования под предлогом борьбы с организованной преступностью провели силовую операцию в населяемой сербами северной части Косово, в ходе которой были арестованы более 20 человек. Местные жители организовали баррикады и вступили в столкновения с силовиками. В ходе акции в числе прочих пострадали журналист и два сотрудника миссии ООН UNMIK, включая российского гражданина.

30 мая Михаил Краснощеков был доставлен в Белград для прохождения лечения. Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского дипломата.