Госсекретарь США Помпео прилетел с первым визитом в Берлин

Берлин, , 14:13 — REGNUM 31 мая государственный секретарь США Майк Помпео прибыл со своим первым официальным визитом в Германию. Этот визит был отложен на три недели из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке в начале мая, пишет газета Der Bild.

Перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель Помпео провел пресс-конференцию вместе с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Помпео поблагодарил Германию за введение запрета для иранской авиакомпании Mahan Air совершать рейсы в страну. Также он заявил, что Китай угрожает национальной безопасности США, Европейского союза и западных демократий по всему миру. По словам дипломата, исходящую от китайской компании Huawei угрозу невозможно устранить созданием быстрой сети передачи данных 5G.

Темой беседы с Меркель стали ядерное соглашение с Ираном, ситуации в Афганистане, Ливии и Сирии, а также на Донбассе. Канцлер подчеркнула, что «США являются и останутся самым важным партнером Германии за пределами Европы».

Однако журналистам, летевшим в самолете, американский дипломат заявил, что США по-прежнему не удовлетворены расходами Германии на оборону, которые далеки от двухпроцентной цели НАТО.

«Вы взяли на себя обязательство в Уэльсе. Вы должны придумать план, чтобы осуществить его», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее Ангела Меркель выступала перед 20-тысячной аудитории в одном из самых престижных учебных заведений США — Гарвардском университете. Встреч с представителями властей США у Меркель во время визита в Кембридж не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель призвала «снести стену невежества» перед выпускниками Гарварда