Украинские учителя английского массово переехали в Китай — СМИ

Киев, , 01:06 — REGNUM Кто, как не украинец, способен отработать в Китае на современном немецком комбайне, при этом не приведя машину в негодность, задается вопросом издание «Волинь» (г. Луцк). В какой тональности обсуждают в украинской прессе уехавших за границу соотечественников, рассказывает в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Автор статьи в издании «Волини» приводит в пример историю своего родственника, который зарабатывал в Китае на комбайне, копая сахарную свёклу. И таких много.

«Уже большая диаспора учителей английского языка с Украины находится в Поднебесной. Несмотря на то, что это довольно непростая и даже опасная страна для заработков. Но что может сдержать украинца? Прикинул, сколько родственников уехали за границу работать, — за голову схватился. И с моей стороны, и со стороны жены — полно», — пишет издание.

При этом некоторые умудрились устроиться неплохо, чего стоит только село Радванка на Львовщине, которое недавно посетил канадский генерал-лейтенант Павел Винник, для визита которого специально отремонтировали дорогу и наготовили высокопоставленному родственнику бутербродов. Половина Радванки осела на Западе. Но кто-то на Украине смотрит и в сторону Азии, как тот родственник, вновь собирающийся на сезонные комбайные работы в Поднебесную.

«Китайцы, наверное, думают, что это нас, украинцев, миллиард, а не их», — делает вывод «Волинь».

О чем еще пишет украинская региональная пресса, читайте в статье Станислава Стремидловского «Зеленского поставили в растяжку между Трампом и Коломойским».