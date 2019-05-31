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В Париже запретят курить в 52 парках и садах — мэрия города

Политика

Всемирный день без табака ежегодно отмечается 31 мая

Париж, 31 мая 2019, 14:15 — REGNUM  В мэрии Парижа объявили, что введут запрет на курение в 52 парках и садах столицы с 8 июня 2019 года, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что эта мера следует за введением запрета на курение в шести парках города, начиная с июля 2018 года, что «позволило сократить число курящих людей в этих парках и брошенных на землю окурков».

«В течение нескольких недель информационные щиты будут установлены у каждого главного входа в парки и сады», — уточнила мэр Парижа Анн Идальго.

Известно, что спустя пару недель после введения запрета, правонарушителям придется заплатить штраф в размере 38 евро. Такие же меры, с 2015 года, предусмотрены за курение на детских игровых площадках.

Ранее мэрия Парижа также выступила за создание в городе 19 улиц без сигарет.

Напомним, в 1988 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 31 мая Всемирным днем без табака.

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