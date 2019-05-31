Украинские букмекеры ставят на «Слугу народа»

Киев, , 14:04 — REGNUM Ставки на исход внеочередных выборов в Верховную раду начала принимать крупнейшая украинская букмекерская контора Parimatch. Букмекеры прогнозируют партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» большой отрыв от соперников.

Так, принимаются ставки на результат партии Зеленского, превышающий 41,5% голосов. Букмекеры оценивают такую возможность как 50 на 50 (коэффициент 1,87 к 1,87).

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На втором месте — партия Вадима Рабиновича и Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» (больше 10,5% голосов, коэффициент 1,7), далее идут «Европейская солидарность» (менее 9,5% голосов, коэффициент 1,75) и «Батькивщина» (менее 8,5% голосов, коэффициент 1,75).

Как сообщало ИА REGNUM, вступив в должность президента Украины, Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады. Внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.

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