Парубий пригрозил Зеленскому за отмену законов «горящей под ногами землёй»

Киев, , 13:56 — REGNUM Парламент Украины не позволит отменить ранее принятые законы о языке, квотах и декоммунизации. Об этом на сегодняшнем заседании Верховной рады страны заявил спикер законодательного органа Андрей Парубий.

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Председатель Рады считает, что в кризис, который в настоящее время охватил Украину, происходит по вине президента страны Владимира Зеленского. По словам Парубия, это подтверждают заявления представителей главы государства о необходимо отменить вышеперечисленные законы.

«Хочу сказать и от имени Верховной Рады, и от правительства: украинский народ вам этого не позволит», — сказал спикер Верховной рады. — Украинский народ к этому шёл десятилетиями».

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«Земля под вами будет гореть! Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию», — заключил Парубий, высказав уверенность, что «реванш не пройдёт».

Напомним, ранее совладелец студии «Квартал 95», основанной президентом Владимиром Зеленским, Борис Шефир заявил, что ждёт от украинского лидера отмены закона о функционировании украинского языка как государственного. Также он считает, что «политика украинизации нанесла удар по телерадиопроизводству и надеется, что российский рынок скоро вновь откроется для украинской телепродукции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая тогдашний президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о защите украинского языка. В документе указано, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Он должен использоваться практически во всех сферах жизни Украины. Это и органы государственной власти, это социальная сфера — школы, больницы, вузы, поликлиники, а также магазины, суды, армия, полиция. Исключительное использование украинского языка распространяется на проведение предвыборной кампании и референдумов. Теперь украинское гражданство будут предоставлять только при условии владения украинским языком.