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Правозащитник ООН: Ассандж подвергался «психологическим пытками»

Политика

Состояние Ассанджа крайне тяжелое

Лондон, 31 мая 2019, 13:52 — REGNUM  Эксперт по правам человека Организации Объединенных Наций Нильс Мельцер заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж подвергался «психологическим пыткам», сообщает 31 мая Reuters.

Правозащитник посетил Ассанджа в лондонской тюрьме, выразив сожаление по пводу новых обвинений со стороны США в его адрес.

«В течение нескольких лет Ассандж преднамеренно подвергался жестоким, бесчеловечным, унижающим человеческое достоинство психологическим пыткам», — подчеркнул Мельцер, имея ввиду компанию в СМИ против него.

Напомним, 11 апреля 2019 года Джулиан Ассандж был выдворен из посольства Эквадора в Лондоне, после чего доставлен в столичную тюрьму. Здесь он скрывался от властей, которые хотели экстрадировать его в Швецию, где он обвинялся в сексуальном домогательстве.

Ассандж отрицает выдвинутые против него обвинения, подчеркивая, что они были инспирированы в качестве наказания за публикацию секретных документов, демонстрирующих истинное лицо американской дипломатии.

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Публикация секретных документов на сайте WikiLeaks
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