Москва, , 13:55 — REGNUM Украинский политический и общественный деятель Юрий Кот попросил президента Украины Владимира Зеленского о прекращении уголовного преследования. Обращение прозвучало 31 мая в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Общественник обратил внимание на то, как быстро Зеленский вернул украинские гражданство бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Это обстоятельство изумило Кота.

«Пять дней прошло с момента, когда он попросил гражданство и ему вернули. Пять лет украинские граждане просят мира — их никто не слышит», — посетовал участник ток-шоу.

Затем украинский общественник в эфире телеканала обратился к Зеленскому и попросил прекратить уголовное преследование в его адрес, которое было инициировано по решению бывшего украинского президента Петра Порошенко. Взамен Кот обещал «не давать расслабиться» Зеленскому при помощи предметной и конструктивной критики.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские инвесторы направили Зеленскому официальное письмо, в котором попросили защитить их активы на Украине от местного олигархата.

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