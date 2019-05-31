Индонезия стремится увеличить свое присутствие на рынке лекарств в Африке

Претория, ЮАР, , 13:59 — REGNUM Индонезия продолжает увеличивать свое присутствие на рынке фармацевтических товаров стран Африки, сообщает Antaranews.

«Потребности жителей Африки в лекарствах высоки, но доступ к ним по-прежнему ограничен. Это прекрасная возможность для нас продолжить проникать на африканский рынок», — заявил посол Индонезии в ЮАР Салман Аль-Фариси.

Посольство Индонезии в Претории стремится объединить усилия деловых кругов Индонезии и стран Африки по налаживанию сотрудничества в области разработки лекарств, в том числе посредством совместного производства или совместных исследований и разработок.

Издание отмечает, что компания PT Biofarma, производитель вакцин и сывороток в Индонезии, успешно распространяет свою продукцию в 40 странах Африки.

Напомним, индонезийские фармацевтические компании приняли участие в крупнейшей выставке здравоохранения на африканском континенте Africa Health в Йоханнесбурге 28−30 мая 2019 года.