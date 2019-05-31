Крымскому аэропорту присвоили имя великого мариниста Айвазовского

Симферополь, , 13:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Симферополь имя художника-мариниста Ивана Айвазовского. Указ «О присвоении аэропортам имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» подписан 31 мая.

«Присвоить имена лиц, имеющих особые заслуги перед отечеством следующим аэропортам: … международному аэропорту Симферополь — имя И.К. Айвазовского», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, «Великие имена России» — общенациональный конкурс по присвоению имён великих соотечественников 45 российским аэропортам. В декабре 2018 года имя Ивана Айвазовского было названо победителем по итогам конкурса по выбору имён в Крыму. Всего в голосовании за имена для 47 аэропортов России приняли участие 5 млн россиян.