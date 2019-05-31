В ООН рассказали о психологическом здоровье Ассанжа

Нью-Йорк, США, , 13:38 — REGNUM Психологическое здоровье находящегося в британской тюрьме основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа вызывает беспокойство, заявил специальный докладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер, передает The Guardian.

Во его словам, с физическим состоянием Ассанжа есть проблемы, однако они не представляют серьезной опасности, в настоящее время ими занимаются медики.

«Беспокоит психологическая сторона Ассанжа, он постоянно чувствует угрозу ото всех», — заявил Мельцер, добавив, что основателя WikiLeaks необходимо поскорее выпустить из тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мельцер заявил, что в Великобритании Ассанж в течение нескольких лет подвергался бесчеловечным и жестоким видам обращения и наказания, которые можно назвать не иначе как «психологическими пытками». У Ассанжа сильный стресс, хроническая тревожность и глубокая психологическая травма.

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