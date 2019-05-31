Зачем Варшава хочет модернизировать газопровод «Ямал — Европа»

Станислав Стремидловский, , 13:35 — REGNUM

Польский газотранспортный оператор, компания Gaz-System, намерен продолжать транспортировку газа по трубопроводу «Ямал — Европа» как минимум до конца 2025 года. Об этом идет речь в плане развития газотранспортной сети на 2020−2029 годы, который выставила для широкого обсуждения Gaz-System.

Напомним, что «Ямал — Европа» был введен в действие в 1999 году. Он соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе. Проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Его конечная западная точка — компрессорная станция «Мальнов» вблизи немецко-польской границы. Между тем, как отмечает российский портал TAdviser, в случае реализации Газпромом концепции, предполагающей стабильную работу двух газопроводов «Северный поток» (1 и 2) и веток «Турецкого потока», становится ненужной не только украинская газотранспортная система, но и номинально излишними после 2025 года оказываются поставки российского газа через Белоруссию и Польшу. Этим, по мнению издания, объясняется «столь острая реакция» Варшавы на перспективы увеличения использования мощности «Северного потока — 1» и планы по строительству «Северного потока — 2». Поскольку «дело вовсе не в газовой безопасности Европы, а в потенциальной потере транзитных объемов и росте зависимости Польши от Германии как нового транзитера российского газа для восточно-европейских стран».

Об этой же проблеме достаточно много рассуждали и рассуждают в Польше. Существующий контракт с Газпромом о закупке газа заканчивается в 2022 году, а контракт на транзит газа прекратит свое действие в мае 2020 года. Польский портал Wysokie Napiecie подчеркивает в этой связи, что «нет недостатка в подозрениях, что после запуска «Северного потока — 2» Россия захочет отключить транзитные газовые маршруты на запад, идущие через Украину. В Польше некоторые заявляли, что газопровод «Ямал — Европа» тоже будет остановлен. Однако до 2022 года, не нарушая контракта с PGNiG (государственная польская нефтегазовая компания — С. С.), это сделать очень сложно, поскольку руководители PGNiG неоднократно заявляли, что исключают смену пунктов отбора. Кроме того, строительство «Северного потока — 2» задерживается и, похоже, «Ямал — Европа» понадобится на какое-то время. Также неясна проблема закупок польского газа с Востока после 2022 года».

Конфигурация на сегодня вырисовывается следующая. Соглашение о транзите российского газа через Украину теряет свою силу в конце этого года. На днях заместитель администрации президента Украины Вадим Пристайко дал интервью немецкому таблоиду Bild. Комментируя планы нового лидера государства Владимира Зеленского в контексте «Северного потока — 2», он заявил: «Когда иссякнет поток газа из России в Европу, мы должны будем заполнить наши трубы техническим газом, чтобы поддерживать давление, чтобы вся система не рухнула. Для нас это огромные затраты. Поэтому господин Зеленский преследует двойную цель. С одной стороны, мы хотим препятствовать «Северному потоку — 2» и будем делать это вместе с множеством партнеров из Европейского союза, которые также обеспокоены. С другой стороны, мы ищем альтернативные возможности использовать нашу газопроводную систему и мощности для хранения газа, чтобы быть готовыми на тот случай, если «Северный поток — 2» все же будет построен».

Киев и Варшава рассчитывают на то, что Дания, через воды которой должен пройти «Северный поток — 2», сможет существенно задержать его строительство, как минимум до середины 2020 года. Если это получится, то, считает одно из польских изданий, «нынешние планы Газпрома по замене обоих маршрутов транзита российского газа в Западную Европу (польского и украинского — С. С.) на «Северный поток — 2», скорее всего, потерпят неудачу». Российский концерн тем временем разрабатывает дальнейшие шаги по минимизации негативного влияния позиции Дании на проект и считает, что даже если произойдет сдвиг сроков строительства, то он окажется незначительным. Есть косвенные признаки того, что украинский транзит в принципе не рассматривается не только Россией. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил ТАСС, что Будапешт может заключить договор с Москвой о дополнительных поставках газа:

«Мы собираемся купить дополнительно 2 млрд куб. м газа, который до следующего года будет в наших хранилищах, чтобы в случае необходимости мы могли восполнить недостаток газа в будущем году. Выработка соглашения находится в завершающей стадии, — сказал Сийярто. — Есть обстоятельство, которое крайне нас беспокоит. Это отсутствие договора на транзит газа между Россией и Украиной. Из-за этого возможен сценарий, при котором с начала будущего года в Венгрию не будет доставляться газ».

Венгры решили подстраховать себя. Помимо того, по словам главы МИД Венгрии, в начале осени этого года Будапешт планирует начать процедуру присоединения к газопроводу «Турецкий поток». Что касается поляков, то в планах Gaz-System стоит модернизация трубопровода «Ямал — Европа», которая позволит поддерживать его существующие мощности. При этом оператор указывает, что речь идет как о движении газа с востока на запад, так и обратной передаче его с запада на восток в пункте «Мальнов». Вопрос в том, что в итоге окажется для Варшавы приоритетным — перезаключение с Москвой договора о транзите российского газа с востока на запад, транзит российского газа из Германии на восток или все-таки польское правительство пойдет на заключение нового долгосрочного контракта с Газпромом о закупках российского газа после 2022 года.