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Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» получил имя Акинфия Демидова

Политика

Указ подписал Владимир Путин

Екатеринбург, 31 мая 2019, 13:32 — REGNUM  Аэропорт Екатеринбурга «Кольцово» официально стал носить имя предпринимателя Акинфия Демидова. Указ об этом 31 мая подписал президент России Владимир Путин.

Акинфий Демидов был сыном Никиты Демидова. С его именем связывают создание на Урале и в Сибири горнозаводской промышленности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование по поводу наименования аэропортов России проводилось осенью 2018 года. Также дополнительные наименования в честь заслуженных людей присвоены и некоторым другим аэропортам страны.

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Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
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