Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» получил имя Акинфия Демидова

Екатеринбург, , 13:32 — REGNUM Аэропорт Екатеринбурга «Кольцово» официально стал носить имя предпринимателя Акинфия Демидова. Указ об этом 31 мая подписал президент России Владимир Путин.

Акинфий Демидов был сыном Никиты Демидова. С его именем связывают создание на Урале и в Сибири горнозаводской промышленности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование по поводу наименования аэропортов России проводилось осенью 2018 года. Также дополнительные наименования в честь заслуженных людей присвоены и некоторым другим аэропортам страны.